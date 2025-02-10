भूमि पेडनेकर के ये लुक्स सोसाइटी में बिखेर देंगे हुस्न का जलवा

Mishra Rajivranjan Sushilkumar Source: Bollywoodlife.com | Feb 10, 2025

भूमि पेडनेकर बॉलीवुड में उभरती एक हसीन एक्ट्रेस हैं.

इनके मेकअप लुक्स लोगों को खूब पसंद आते हैं. ये लुक्स आप भी अपना सकती हैं.

भूमि का ये हॉट सिजलिंग लुक काफी अट्रैक्टिव है.

इस पिली साड़ी के लुक में तो भूमि कहर ढा रही हैं.

भूमि का ये ब्लैक साड़ी लुक आप पर खूब जचेंगा.

इस लुक में भूमि कमाल की लग रही हैं.

अगर आप किसी शादी अटेंड करने वाली हैं तो ये लुक आपके लिए एकदम बेस्ट रहेगा.

भूमि का ये लुक भी किसी से कम नहीं है. इसमें वो बड़ी ही खूबसूरत लग रही हैं. आप भी ऐसा लुक अपना सकती हैं.

आप भूमि के ऐसे लुक्स भी ट्राई कर सकती हैं.

