भूमि पेडनेकर के ये लुक्स सोसाइटी में बिखेर देंगे हुस्न का जलवा
Mishra Rajivranjan Sushilkumar
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 10, 2025
भूमि पेडनेकर बॉलीवुड में उभरती एक हसीन एक्ट्रेस हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इनके मेकअप लुक्स लोगों को खूब पसंद आते हैं. ये लुक्स आप भी अपना सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
भूमि का ये हॉट सिजलिंग लुक काफी अट्रैक्टिव है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस पिली साड़ी के लुक में तो भूमि कहर ढा रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
भूमि का ये ब्लैक साड़ी लुक आप पर खूब जचेंगा.
Source:
Bollywoodlife.com
इस लुक में भूमि कमाल की लग रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अगर आप किसी शादी अटेंड करने वाली हैं तो ये लुक आपके लिए एकदम बेस्ट रहेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
भूमि का ये लुक भी किसी से कम नहीं है. इसमें वो बड़ी ही खूबसूरत लग रही हैं. आप भी ऐसा लुक अपना सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप भूमि के ऐसे लुक्स भी ट्राई कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: रेड कलर की फ्लेयर ड्रेस में 51 साल की ये हसीना लग रहीं बेबी डॉल, दिखाईं ऐसी अदाएं की फैंस के उड़े होश
अगली वेब स्टोरी देखें.