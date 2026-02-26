एथनिक लुक में भूमि का हॉट तड़का, ट्रेडिशनल ड्रेस में फ्लॉन्ट किए टोन्ड एब्स

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 26, 2026

भूमि पेडनेकर सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि फैशन के मामले में भी कमाल की है.

एक्ट्रेस अक्सर अपने लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करती रहती हैं.

इसी बीच उन्होंने एथनिक लुक में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है.

लेटेस्ट पोस्ट में उनकी फिटनेस देखकर फैंस भी हैरान रह गए हैं.

वहीं भूमि का एब्स फ्लॉन्ट करने का तरीका इंटरनेट पर आग लगा रहा है.

भूमि फोटोज में ट्रेडिशनल लुक में नजर आ रह हैं और अपने एब्स को फ्लॉन्ट करते हुए पोज दे रही हैं.

पिक्चर्स के साथ एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'लव दिस.'

बता दें कि, एक्ट्रेस अपनी डेब्यू फिल्म में काफी मोट थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने 30 किलो वजन घटाकर फिटनेस की मिसाल पेश की.

