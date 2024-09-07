तो ये है तेजस्वी प्रकाश की ग्लोइंग स्किन का राज
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 07, 2024
'बिग बॉस 15' विनर एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं।
तेजस्वी प्रकाश अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए भी जानी जाती हैं।
तेजस्वी ने बताया था कि वह अपनी स्किन केयर के लिए सिर्फ नेचुरल तरीकों पर ही विश्वास करती हैं।
रोज सुबह उठकर तेजस्वी प्रकाश पहले गर्म पानी पीती हैं।
इसके साथ तेजस्वी प्रकाश उबले हुए अंडे और फ्रूट्स खाती हैं।
तेजस्वी प्रकाश ब्रेकफास्ट में ज्यादातर ओट्स खाना पसंद करती हैं।
लंच में तेजस्वी प्रकाश लैग्यूम के साथ सलाद और ग्रीन वेजटेबल्स प्रेफर करती हैं।
डिनर में तेजस्वी प्रकाश ग्रीन वेजटेबल्स, दाल, सूप और रोटी खाती हैं।
तेजस्वी प्रकाश रोज अपने रूटीन में योगा और वर्कआउट करती हैं।
Thanks For Reading!
