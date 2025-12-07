'बिग बॉस 19' की रनर अप फरहाना भट्ट सलवार सूट में ढाती हैं कहर
Shashikant Mishra
| Dec 07, 2025
एक्ट्रेस फरहाना भट्ट ने रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' से काफी पॉपुलैरिटी हासिल की है.
फरहाना भट्ट शो 'बिग बॉस 19' के दौरान अपने गेम से लगातार चर्चाओं में बनी रहीं.
फरहाना भट्ट सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं.
फरहाना भट्ट अलग-अलग आउटफिट में फोटोशूट करवाती हैं और इसकी झलक दिखाती हैं.
फरहाना भट्ट सलवार सूट में अपना दिलकश अंदाज दिखाती हैं और लोगों का ध्यान खींचती हैं.
फरहाना भट्ट सलवार सूट में काफी प्यारी लगती हैं. फैंस उनकी जमकर तारीफ करते हैं.
'बिग बॉस 19' की फर्स्ट रनर अप रहीं फरहाना भट्ट से फीमेल फैंस आउटफिट का आइडिया ले सकती हैं.
