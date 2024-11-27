सिजलिंग लुक के लिए जरूर ट्राई करें निक्की तंबोली के ये डिजाइनर ब्लाउज
Kavita
| Nov 27, 2024
निक्की तंबोली पॉपुलर टीवी पर्सनैलिटी हैं.
निक्की का फैशन सेंस भी निराला है.
निक्की ने कई बार अपने यूनिक ब्लाउज डिजाइन से फैंस को इंप्रेस किया है.
निक्की के इस ड्रेस के ब्लाउज पर व्हाइट फ्लावर वाला वर्क यूनिक है. इसका बैक डिजाइन डोरी पर अटका है.
इस तस्वीर में निक्की ने वेलवेट वाला व्लाउज साड़ी के साथ पेयर किया है.
निक्की तंबोली ने इस ड्रेस के साथ कमर पर डोरी बांधी है, जो यूनिक स्टाइल हैं.
निक्की की इस ड्रेस के ब्लाउज की स्लीप काफी सुंदर है.
निक्की तंबोली ने इस प्लेन साड़ी के साथ हैवी मिरर वर्क वाला ब्लाउज पेयर किया है.
इस मल्टीकलर्ड साड़ी के साथ निक्की ने सुंदर ब्लाउज पहना है.
निक्की का ये ब्लैक ब्लाउज भी काफी अट्रैक्टिव है.
