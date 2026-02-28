तान्या मित्तल ने साड़ी में दिखाया प्यारा अंदाज, फैंस हुए लट्टू
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 28, 2026
रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में नजर आईं तान्या मित्तल लगातार चर्चा में बनी हुई हैं.
तान्या मित्तल अक्सर कहीं ना कहीं स्पॉट होती हैं. वह पैप्स के कैमरे में कैद हो जाती हैं.
'बिग बॉस' फेम तान्या मित्तल एक बार फिर नजर आईं और उन्होंने साड़ी पहन रखी थी.
तान्या मित्तल की एक से बढ़कर एक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
तान्या मित्तल का साड़ी वाला अंदाज उनके तमाम चाहने वाले फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
'बिग बॉस' फेम तान्या मित्तल की नई तस्वीरों पर लोग जमकर रिएक्शन भी दे रहे हैं.
तान्या मित्तल सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं और उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है.
