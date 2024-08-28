फेस्टिव सीजन्स के लिए परफेक्ट रहेगा इन एक्ट्रेसेस के ब्लाउज डिजाइन

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 28, 2024

सोनम कपूर का हाफ स्लीव ब्लाउज फेस्टिव सीजन के लिए बेस्ट रहेगा।

Source: Bollywoodlife.com

कटरीना कैफ का फुल स्लीव ब्लाउज आपके लुक को रॉयल बना देगा।

Source: Bollywoodlife.com

कियारा आडवाणी का पफ ब्लाउज डिजाइन आपके लुक में चार चांद लगा देगा।

Source: Bollywoodlife.com

दीपिका पादुकोण का बोट नेक ब्लाउज फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट रहेंगे।

Source: Bollywoodlife.com

करीना कपूर की स्ट्रिपलेस ब्लाउज से आप आइडिया ले सकती हैं।

Source: Bollywoodlife.com

आप प्रियंका चोपड़ा की तरह ब्लाउज के बैक डिजाइन करवा सकती हैं।

Source: Bollywoodlife.com

जाह्नवी कपूर का फुल स्लीव डिजाइनर ब्लाउज फेस्टिव सीजन्स में पहना जा सकता है।

Source: Bollywoodlife.com

विद्या बालन का हाफ स्लीव ब्लाउज आप किसी भी त्यौहार में ट्राई कर सकती हैं।

Source: Bollywoodlife.com

कृति सेनॉन की पैडेड ब्लाउज से आप आइडिया ले सकती हैं।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: अमेजन पर मौजूद इन टॉप 9 इंडियन थ्रिलर फिल्मों को जरूर देखें

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.