फेस्टिव सीजन्स के लिए परफेक्ट रहेगा इन एक्ट्रेसेस के ब्लाउज डिजाइन
| Aug 28, 2024
सोनम कपूर का हाफ स्लीव ब्लाउज फेस्टिव सीजन के लिए बेस्ट रहेगा।
कटरीना कैफ का फुल स्लीव ब्लाउज आपके लुक को रॉयल बना देगा।
कियारा आडवाणी का पफ ब्लाउज डिजाइन आपके लुक में चार चांद लगा देगा।
दीपिका पादुकोण का बोट नेक ब्लाउज फेस्टिव सीजन के लिए परफेक्ट रहेंगे।
करीना कपूर की स्ट्रिपलेस ब्लाउज से आप आइडिया ले सकती हैं।
आप प्रियंका चोपड़ा की तरह ब्लाउज के बैक डिजाइन करवा सकती हैं।
जाह्नवी कपूर का फुल स्लीव डिजाइनर ब्लाउज फेस्टिव सीजन्स में पहना जा सकता है।
विद्या बालन का हाफ स्लीव ब्लाउज आप किसी भी त्यौहार में ट्राई कर सकती हैं।
कृति सेनॉन की पैडेड ब्लाउज से आप आइडिया ले सकती हैं।
