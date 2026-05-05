एली अवराम ने बिकनी पहनकर इंटरनेट पर लगाई आग, सिजलिंग तस्वीरें देख छूटे फैंस के पसीने
Sadhna Mishra
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Bollywoodlife.com
| May 04, 2026
एक्ट्रेस और मॉडल एली अवराम इंडस्ट्री में एक्टिंग के साथ-साथ फिटनेस के लिए भी जानी जाती हैं.
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हालांकि, एक्ट्रेस ने इन दिनों अपनी बिकनी तस्वीरों से इंटरनेट पर तहलका मचाया हुआ है.
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एली अवराम ने अपने इंस्टाग्राम पर गोवा वेकेशन की कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें उन्हें बिकनी में पोज देते हुए देखा जा सकता है.
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फोटोज के साथ एक्ट्रेस ने वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें उनका पेट लवर अवतार भी देखने को मिल रहा है.
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इन पिक्चर्स और वीडियो को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, 'गोवा के उन दिनों के सपने देख रही हूं.'
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एली अवराम की बिकनी तस्वीरों को देखकर फैंस के पसीने छूट रहे हैं और वो इन फोटोज को इंटरनेट क्रैश बता रहे हैं.
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एली अवराम इन दिनों अपनी अपकमिंग मराठी फिल्म ILU ILU को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में इस फिल्म का टीजर लॉन्च हुआ था.
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