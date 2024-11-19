ठंड में भी कम नहीं होगा स्टाइल, इन हसीनाओं से लें आइडिया

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Nov 19, 2024

ठंड का मौसम दस्तक दे हो चुका है.

Source: Bollywoodlife.com

अगर आप सोच रहे हैं कि इस मौसम में स्टाइल में कमी आएगी. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है.

Source: Bollywoodlife.com

बॉलीवुडलाइफ की इस रिपोर्ट में आपकी ये टेंशन दूर हो जाएगी.

Source: Bollywoodlife.com

आप ठंड के मौसम में कुछ खूबसूरत हसीनाओं के विंटर ड्रेसेस से आइडिया लें सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सर्दियों में अगर आप एलीगेंट और स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो दीपिका पादुकोण की ये वूलन ड्रेस परफेक्ट इंस्पिरेशन है.

Source: Bollywoodlife.com

कियारा अडवाणी की तरह आप लॉन्ग कोट के साथ बूट्स पेयर करें.

Source: Bollywoodlife.com

प्रियंका चोपड़ा का ट्रेंच कोट लुक ठंड के मौसम के लिए बेस्ट रहेगा.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं एक्ट्रेस आलिया भट्ट का भी ये विंटर लुक इस मौसम के लिए परफेक्ट रहेगा.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Youtube पर मुफ्त में देखने को मिलेंगे ये 9 बेहतरीन पाकिस्तानी ड्रामे

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.