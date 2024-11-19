ठंड में भी कम नहीं होगा स्टाइल, इन हसीनाओं से लें आइडिया
Ankita Kumari
| Nov 19, 2024
ठंड का मौसम दस्तक दे हो चुका है.
अगर आप सोच रहे हैं कि इस मौसम में स्टाइल में कमी आएगी. तो ऐसा बिल्कुल नहीं है.
बॉलीवुडलाइफ की इस रिपोर्ट में आपकी ये टेंशन दूर हो जाएगी.
आप ठंड के मौसम में कुछ खूबसूरत हसीनाओं के विंटर ड्रेसेस से आइडिया लें सकती हैं.
सर्दियों में अगर आप एलीगेंट और स्टाइलिश दिखना चाहती हैं, तो दीपिका पादुकोण की ये वूलन ड्रेस परफेक्ट इंस्पिरेशन है.
कियारा अडवाणी की तरह आप लॉन्ग कोट के साथ बूट्स पेयर करें.
प्रियंका चोपड़ा का ट्रेंच कोट लुक ठंड के मौसम के लिए बेस्ट रहेगा.
वहीं एक्ट्रेस आलिया भट्ट का भी ये विंटर लुक इस मौसम के लिए परफेक्ट रहेगा.
