दिवाली पर बॅालीवुड कपल्स की तरह करें पार्टनर संग ट्विनिंग, बेस्ट हैं ये आइडियाज
| Oct 28, 2024
बॉलीवुड के कप्लस हर पार्टी में अपने स्टाइलिश आउटफिट्स से चार- चांद लगा देते हैं.
शाहिद कपूर और मीरा राजपूत इस वेस्टर्न विद इंडियन टच आउटफिट में क्या खूब स्टाइलिश दिख रहे हैं.
द ओजी करीना कपूर और सैफ अपने ड्रेसिंग सेंस से हर बार फैंस का दिल जीत लेते हैं.
क्यूट जोड़ी कियारा और सिद्धार्थ इस आउटफिट में सुंदर दिख रहे हैं आप भी इसे कॉपी कर सकती हैं.
बॉलीवुड के न्यू कपल अदिति राव हैदरी और सिद्धार्थ की तरह आप भी इस दिवाली पर ये लुक ट्राई कर सकते हैं.
रणबीर कपूर और आलिया भट्ट का ये आउटफिट शादी सीजन के लिए परफेक्ट रहेगा.
सोहा अली खान एंड मिस्टर परफेक्ट कुणाल खेमू का ये लुक वेडिंग फंक्शन के लिए फिट रहेगा.
सिंपल बट ब्यूटीफुल लुक के लिए परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा का ये लुक कैरी कर सकती हैं.
सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का ये आउटफिट दिवाली पार्टी से लेकर वेडिंग फंक्शन तक चलेगा.
बॉलीवुड की फेवरेट जोड़ी रितेश देशमुख और जेनेलिया अपनी क्यूटनेस से हर आउटफिट को खूबसूरत बना देते हैं .
