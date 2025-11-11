कोई 59 तो किसी ने की 54 की उम्र पार, आज भी शादी के नाम से तौबा करते हैं ये सितारे
Sadhna Mishra
| Nov 11, 2025
11 नवंबर को दुनियाभर में बैचलर्स डे यानी कुंवारों का दिन मनाया जाता है.
ऐसे में आइए उन सितारों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की और वह सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं.
इस लिस्ट में सबसे पहला नाम सलमान खान का है. जो 59 साल की उम्र में भी कुंवारे हैं और अक्सर अपने सिंगल स्टेटस को लेकर चर्चा में रहते हैं.
एक्टर तुषार कपूर ने भी शादी नहीं की, लेकिन सेरोगेसी के जरिए पिता बनकर अपने बेटे लक्ष्य की परवरिश अकेले कर रहे हैं.
टीवी क्वीन एकता कपूर इंडिपेंडेंट वूमन हैं, जिन्होंने शादी नहीं की और अपने बेटे रवि कपूर के साथ जिंदगी जी रही हैं.
बॉलीवुड के जाने-माने प्रोड्यूसर करण जौहर ने भी शादी नहीं की, लेकिन वह 2 बच्चों के साथ सिंगल पेरेंट बनकर शानदार जिंदगी जी रहे हैं.
खूबसूरत हसीना तब्बू 54 साल की उम्र में भी सिंगल हैं और अपने काम और सुकून भरी जिंदगी से पूरी तरह खुश हैं.
अक्षय खन्ना हमेशा अपनी प्राइवेसी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और उन्होंने भी अभी तक शाद नहीं की है.
मिस यूनिवर्स रह चुकीं सुष्मिता सेन ने शादी नहं की, लेकिन दो प्यारी बेटियों को गोद लेकर वह अपनी जिंदगी को खूबसूरती से जी रही हैं.
