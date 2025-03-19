ईद पर लड़के जरूर ट्राई करें पाकिस्तानी एक्टर फरहान सईद के ये कुर्ते, लुक देख लड़कियां…

ईद पर लड़के जरूर ट्राई करें पाकिस्तानी एक्टर फरहान सईद के ये कुर्ते, लुक देख लड़कियां…
Shreya Pandey
| Mar 19, 2025
फरहान सईद पाकिस्तान के सुपरस्टार में शमिल हैं. इन्होंने कई ब्लॉकबस्टर ड्रामा किया है.
फरहान सईद का फैशन सेंस भी बहुत कमाल का है. ये सोशल मीडिया पर फोटोज भी शेयर करते है.
आप ईद पर पाकिस्तानी एक्टर फरहान सईद के इन कुत्तों को ट्राई कर सकते हैं. यह देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगा.
फरहान सईद की तरह आप भी सफेद सिल्क कुर्ता पहन सकते हैं. इसका लुक भी मस्त लगेगा.
ईद पर आप ब्लैक कुर्ता भी पहन सकते हैं. ब्लैक कुर्ता में देख कर लड़कियां एकदम दीवानी हो जाएंगी
ईद पर आप कुर्ता और उसके ऊपर हाफ कोट भी पहन सकते हैं. यह भी देखने में अच्छा लगेगा.
फरहान की तरह आप फ्लावर प्रिंट वाला कुर्ता भी पहन सकते हैं. यह भी देखने में सुंदर लगेगा.
