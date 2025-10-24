वेडिंग सीजन में बिखेरें ग्लैमर का तड़का! न्यासा देवगन के शिमरी साड़ी लुक से लें इंस्पिरेशन
Masummba Chaurasia
| Oct 24, 2025
न्यासा देवगन ने हाल ही में गोल्डन ड्रेस पहनकर इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.
उन्होंने गोल्डन शिमरी साड़ी पहनी है जो पार्टी या रिसेप्शन नाइट के लिए परफेक्ट चॉइस है.
ऑफ-शोल्डर ब्लाउज इस लुक में मॉडर्न टच जोड़ता है और इसे बेहद एलीगेंट बनाता है.
साड़ी की सीक्वेस डिटेलिंग हर लाइट में खूबसूरती से ग्लो करती नजर आती है.
वेडिंग सीजन में अगर आप कुछ बोल्ड और रॉयल ट्राय करना चाहती हैं, तो यह लुक बेस्ट रहेगा.
मिनिमल ज्वेलरी और सटल मेकअप इस आउटफिट को और भी क्लासी बना देता है.
इस तरह की शिमरी साड़ी कॉकटेल पार्टी, रिसेप्शन या म्यूजिक नाइट्स में पहन सकती हैं.
न्यासा का यह लुक बताता है कि ट्रेडिशनल आउटफिट में भी स्टाइलिश और ग्लैमरस दिखना आसान है.
