Celebrity MasterChef में Tejasswi Prakash की स्पेशल डिश ने मचाया धमाल, शेफ बोले- "अब तो हजारों रील्स...''

स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा सा नींबू का रस डालें और इसे मल्टीग्रेन रोटी या एयर फ्राइड चिप्स के साथ सर्व करें. सोशल मीडिया पर लोग इस डिश की जमकर तारीफ कर रहे हैं, और इसे अपने किचन में ट्राई कर सकते हैं. Source: Bollywoodlife.com