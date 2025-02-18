Celebrity MasterChef में Tejasswi Prakash की स्पेशल डिश ने मचाया धमाल, शेफ बोले- "अब तो हजारों रील्स...''
Bollywoodlife.com | Feb 18, 2025
फेमस टीवी एक्ट्रेस तेजस्वी प्रकाश इन दिनों सेलिब्रिटी मास्टरशेफ में अपने कुकिंग टैलेंट से दर्शकों को हैरान कर रही हैं. हाल ही में उन्होंने एक बेहद खास और हेल्दी डिश 'हराभरा हुमस' बनाई.
जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. तेजस्वी की यह खास डिश प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है, जो सेहत के लिहाज से बेहतरीन मानी जा रही है.
यही कारण है, कि लोग इसे अपने घरों में भी ट्राई कर रहे हैं. खास बात यह है, कि हेल्दी होने के साथ-साथ इसका स्वाद भी लाजवाब है. शो के जजेस ने इस पर अपनी मुहर लगाई है.
तेजस्वी से इंस्पायर्ड यह डिश हरे चने, भुने हुए तिल, लहसुन और नींबू जैसे हेल्दी इंग्रीडिएंट्स से बनी है, जो बॉडी को ताकत देने के साथ-साथ डाइजेस्टिव सिस्टम को भी दुरुस्त रखता है.
इतना ही नहीं, इसमें मौजूद हेल्दी फैट्स और आयरन स्किन को ग्लोइंग बनाने में भी मदद करते हैं. तेजस्वी प्रकाश की यह खास डिश उन लोगों के लिए बेहतरीन है, जो हेल्दी और टेस्टी खाना पसंद करते हैं.
यह हाई-प्रोटीन, फाइबर और हेल्दी फैट से भरपूर है, जो फिट और एक्टिव रहने में मदद करता है. खासकर वेट लॉस करने वालों के लिए यह एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है.
इसे बनाने के लिए सबसे पहले, ब्लेंडर में उबले हुए हरे चने, भुने हुए तिल, लहसुन, नींबू का रस, काली मिर्च और नमक डालें, अब इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और आइस क्यूब्स डालें, ताकि इसका टेक्सचर क्रीमी और स्मूद बन सके.
इसके बाद सभी इंग्रीडिएंट्स को अच्छी तरह ब्लेंड कर लें और एक स्मूद हुमस तैयार करें, अब इसे सर्विंग बाउल में निकालें और ऊपर से बारीक कटा प्याज, टमाटर, धनिया और उबले हुए हरे चनों से गार्निश करें.
स्वाद बढ़ाने के लिए थोड़ा सा नींबू का रस डालें और इसे मल्टीग्रेन रोटी या एयर फ्राइड चिप्स के साथ सर्व करें. सोशल मीडिया पर लोग इस डिश की जमकर तारीफ कर रहे हैं, और इसे अपने किचन में ट्राई कर सकते हैं.
