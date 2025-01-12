बनारसी साड़ी को देना है यूनिक लुक, कॉपी करें बॉलीवुड हसीनाओं के ये ब्लाउज डिजाइन
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 12, 2025
दीपिका पादुकोण की तरग आप अपनी बनारसी साड़ी के साथ फुल स्लीव ब्लाउज सिलवा सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मौनी रॉय का यह ब्लाउज डिजाइन भी आपकी बनारसी साड़ी पर काफी फबेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
आप कंगना रनौत की तरह अपने ब्लाउज की नेकलाइन इस तरह से डिजाइन करवा सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कॉलर वाला गला भी आपकी बनारसी साड़ी को यूनिक लुक देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं आपकी साड़ी सिंपल है तो इसके लिए आप कन्ट्रास्ट में ब्लाउज सिलवा सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आप बनारसी साड़ी पर वेलवेट ब्लाउज भी कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
तमन्ना की तरह यह स्वीट हर्ट नेक डिजाइन आपकी बनारसी साड़ी में चार चांद लगा देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
आप छोटे कॉलर वाले गले का डिजाइन भी अपनी बनारसी साड़ी के साथ बनवा सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं आप एक्ट्रेस पत्रलेखा के इस ब्लाउज डिजाइन को भी कॉपी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
