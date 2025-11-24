सेलिना जेटली साड़ी में लगती हैं कमाल, वेडिंग पार्टी के लिए बेस्ट रहेंगे ये लुक्स!
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 24, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली फिल्मों में एक्टिव नहीं हैं लेकिन सोशल मीडिया पर अपनी झलक दिखाती रहती हैं.
सेलिना जेटली के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनकी अलग-अलग अंदाज वाली तमाम तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी.
सेलिना जेटली वेस्टर्न आउटफिट के साथ ही इंडियन ड्रेस में अपनी अदाएं दिखाती रहती हैं.
सेलिना जेटली साड़ी पहनकर फोटोशूट करवाती हैं और इसकी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
सेलिना जेटली का साड़ी वाला अंदाज उनके तमाम चाहने वाले फैंस को खूब पसंद आता है.
सेलिना जेटली कई तरह के स्टाइल के साथ साड़ी पहनती हैं और खूबसूरती से फैंस का ध्यान खींचती हैं.
सेलिना जेटली के साड़ी लुक्स से उनकी फीमेल फैंस वेडिंग पार्टी के लिए आइडिया ले सकती हैं.
