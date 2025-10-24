Chhath Puja 2025: छठ पूजा पर अक्षरा सिंह की तरह पहने हरी साड़ी, ज्वेलरी से लेकर गजरे तक, ऐसे हों तैयार, हर कोई करेगा तारीफ
Masummba Chaurasia
| Oct 24, 2025
एक्ट्रेस ने गहरे हरे रंग की ट्रेडिशनल साड़ी पहनी है, जिस पर मल्टीकलर एंब्रॉयडरी बॉर्डर उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही है.
गले में गोल्ड और कुंदन से सजा नेकलेस और मैचिंग झुमके उनकी लुक को रॉयल टच दे रहे हैं.
हेयरस्टाइल में सादगी के साथ एलिगेंस झलक रहा है. बन में सजे हल्के पीले गजरे ने पूरा देसी लुक कंप्लीट किया.
सटल बेस, न्यूड शेड लिपस्टिक और विंग्ड आईलाइनर के साथ उन्होंने मेकअप को बिल्कुल बैलेंस रखा है.
लाल बिंदी उनके चेहरे पर पारंपरिक ग्रेस ला रही है, जो हर फेस्टिव लुक को कंप्लीट बनाती है.
हाथ पर बना सिंपल रेड मेहंदी डिजाइन फेस्टिव टच दे रहा है, जो पारंपरिक सिंदूर और बिंदी से मेल खा रहा है.
गोल्डन बैंगल्स के साथ कुछ रेड चूड़ियां जोड़ी गई हैं, जो ग्रीन साड़ी के साथ परफेक्ट कलर कॉन्ट्रास्ट बना रही हैं.
स्माइल और साइड पोज में उन्होंने जो कॉन्फिडेंस दिखाया है, वही इस पूरे ट्रेडिशनल लुक को इंस्टा-परफेक्ट बना रहा है.
अगर आप भी छठ पर ट्रेडिशनल लुक चाहती हैं, तो इस तरह का लुक रिक्रेएट कर सकती हैं.
