देसी लुक में बेहद खूबसूरत लगती हैं छावा एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना, क्यूटनेस देख हर कोई हो जाएगा दीवाना
Shreya Pandey
| Feb 24, 2025
छावा एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना यूं तो सभी ड्रेस में बहुत खूबसूरत लगती हैं लेकिन उनका देसी लुक बेहद कमाल का है.
हम आपको रश्मिका के देसी लुक की फोटोज दिखा रहें हैं, जिनमें वो बहुत क्यूट और हसीन लग रहीं हैं.
इस फोटो में रश्मिका ने साड़ी पहना है, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रहीं हैं.
मल्टीकलर साड़ी में भी एक्ट्रेस बहुत क्यूट लग रहीं हैं. रश्मिका नेशनल क्रश भी रह चुकी हैं.
इस फोटो में एक्ट्रेस का दिलकश अंदाज दर्शकों को पसंद आया.
सिंपल साड़ी में श्रीवल्ली बहुत हसीन नजर आ रहीं हैं.
चुलबुली रश्मिका ने इस अंदाज से एक बार फिर लोगों का दिल जीत लिया था.
