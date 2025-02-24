देसी लुक में बेहद खूबसूरत लगती हैं छावा एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना, क्यूटनेस देख हर कोई हो जाएगा दीवाना

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Feb 24, 2025

छावा एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना यूं तो सभी ड्रेस में बहुत खूबसूरत लगती हैं लेकिन उनका देसी लुक बेहद कमाल का है.

Source: Bollywoodlife.com

हम आपको रश्मिका के देसी लुक की फोटोज दिखा रहें हैं, जिनमें वो बहुत क्यूट और हसीन लग रहीं हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस फोटो में रश्मिका ने साड़ी पहना है, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रहीं हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मल्टीकलर साड़ी में भी एक्ट्रेस बहुत क्यूट लग रहीं हैं. रश्मिका नेशनल क्रश भी रह चुकी हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस फोटो में एक्ट्रेस का दिलकश अंदाज दर्शकों को पसंद आया.

Source: Bollywoodlife.com

सिंपल साड़ी में श्रीवल्ली बहुत हसीन नजर आ रहीं हैं.

Source: Bollywoodlife.com

चुलबुली रश्मिका ने इस अंदाज से एक बार फिर लोगों का दिल जीत लिया था.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: श्रद्धा कपूर का बॉयफ्रेंड राहुल मोदी से नहीं हुआ ब्रेकअप? इन तस्वीरों में रहा सबूत

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.