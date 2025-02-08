Chocolate Day 2025: क्यों मनाया जाता है चॉकलेट डे? जानें क्या है इसका इतिहास
Shreya Pandey
| Feb 08, 2025
फरवरी महीने के दूसरे सप्ताह में वेलेंटाइन वीक मनाया जाता है. यह सप्ताह सभी लवर्स के लिए बहुत स्पेशल होता है.
वेलेंटाइन वीक के तीसरे दिन यानी 9 फरवरी को चॉकलेट डे मनाया जाता है. इस दिन को कपल्स बहुत अच्छे से मनाते हैं.
आज हम आपको चॉकलेट डे का इतिहास और इसके महत्व के बारे में बता रहें हैं.
इस दिन कपल्स एक-दूसरे को उनकी पसंदीदा चॉकलेट देकर प्यार का इजहार करते हैं. ये चॉकलेट उनके रिश्तों में प्यार और मिठास घोलता है.
दरअसल, चॉकलेट को हमेशा से प्यार का प्रतीक माना जाता है. इसलिए कपल्स से एक-दूसरे को देते हैं.
चॉकलेट का इतिहास करीब 4 हजार साल पुराना है. इसकी खोज मेक्सिको में हुई थी. लोग कोको के बीज को पीसकर इससे चॉकलेट बनाते थे.
चॉकलेट खाने से सेरोटोनिन और डोपामाइन नाम के हार्मोन रिलीज होते हैं, ये मूड को स्ट्रेस फ्री और हैप्पी रखने में मदद करते हैं.
चॉकलेट डे को स्पेशल बनाने के लिए आप अपने पार्टनर को हार्ट शेप चॉकलेट गिफ्ट कर सकते हैं. ये आपके रिश्ते में मिठास और प्यार लाने का प्रतीक है.
