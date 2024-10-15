पार्टी के लिए बेस्ट हैं सामंथा के ये ऑफ शोल्डर ड्रेस
Shashikant Mishra
| Oct 15, 2024
सामंथा रुथ प्रभु की व्हाइट कलर की ड्रेस आप ट्राई कर सकती हैं.
सामंथा की ये ड्रेस आपकी खूबसूरती को निखार देगी.
सामंथा की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनकर आप पार्टी में छा जाएंगी.
सामंथा की ये ऑफ शोल्डर आउटफिट अक्सर चर्चा में आ जाती हैं.
सामंथा की तरह ड्रेस पहनने के बाद लोगों की निगाहें आप पर टिकने वाली हैं.
सामंथा रुथ प्रभु की ड्रेस उनके फैंस को खूब पसंद आती हैं.
सामंथा रुथ प्रभु और वरुण धवन की वेब सीरीज 'सिटाडेलः हनी बनी' का ट्रेलर आज ही रिलीज किया गया है.
