पार्टी के लिए बेस्ट हैं सामंथा के ये ऑफ शोल्डर ड्रेस

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Oct 15, 2024

सामंथा रुथ प्रभु की व्हाइट कलर की ड्रेस आप ट्राई कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सामंथा की ये ड्रेस आपकी खूबसूरती को निखार देगी.

Source: Bollywoodlife.com

सामंथा की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनकर आप पार्टी में छा जाएंगी.

Source: Bollywoodlife.com

सामंथा की ये ऑफ शोल्डर आउटफिट अक्सर चर्चा में आ जाती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सामंथा की तरह ड्रेस पहनने के बाद लोगों की निगाहें आप पर टिकने वाली हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सामंथा रुथ प्रभु की ड्रेस उनके फैंस को खूब पसंद आती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

सामंथा रुथ प्रभु और वरुण धवन की वेब सीरीज 'सिटाडेलः हनी बनी' का ट्रेलर आज ही रिलीज किया गया है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: क्या आप जानते हैं कितनी पढ़ी लिखी हैं शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान?

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.