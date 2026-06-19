Cocktail 2 एक्ट्रेस कृति सेनन का सिजलिंग अंदाज उड़ा देगा होश
Shashikant Mishra
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Bollywoodlife.com
| Jun 19, 2026
बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की फिल्म 'कॉकटेल 2' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है.
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कृति सेनन की फिल्म 'कॉकटेल 2' को ओपनिंग डे पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला है.
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कृति सेनन ने फिल्म 'कॉकटेल 2' से जुड़ी अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
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एक्ट्रेस कृति सेनन की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई हैं.
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एक्ट्रेस की सिजलिंग फोटोज उनके तमाम चाहने वाले फैंस के होश उड़ा रही हैं.
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कृति सेनन ने अलग-अलग रिवीलिंग ड्रेस पहनकर एक से बढ़कर एक पोज दिए हैं.
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कृति सेनन का इतना ज्यादा ग्लैमरस अंदाज देखकर फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं.
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