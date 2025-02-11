सर्दियों में होठों को सॉफ्ट और सुर्ख गुलाबी बना देंगे ये घरेलू चीजें, जान लें इस्तेमाल करने का तरीका

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Feb 11, 2025

सर्दियों में होठों का सुखना और फटना एक आम समस्या है. इससे लगभग सभी लोग परेशान रहते हैं.

इससे राहत दिलाने के लिए ये घरेलू नुस्खे बेहद असरदार हैं. ये आपके होंठों को मुलायम बनाने में मदद करेगा.

एलोवेरा जेल में मौजूद एंटी-इन्फ़्लेमेटरी गुण होंठों को पिंक और सॉफ्ट बनाने में मदद करता है.

‘एलोवेरा’ पत्ती से थोड़ा सा जेल निकालकर होंठों पर लगाएं. 5 से 10 मिनट बाद इसे धो लें.

होठों पर ‘नारियल तेल’ से मसाज करना फायदेमंद होता है. यह होठों को सॉफ्ट और गुलाबी बनाने में मदद करेगा.

होंठों पर देसी घी से मसाज करने पर यह होठों को मॉइस्चराइज करता है. इसे हल्के हाथों से मसाज करना चाहिए.

इन नुस्खों को हमेशा रात में सोने से पहले करना चाहिए. तब ही आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा.

