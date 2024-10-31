दिवाली पर पटाखा बन गिराएंगी बिजली, कॉपी कर लें Hina Khan के ये ट्रेंडी सूट

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Oct 31, 2024

टीवी एक्ट्रेस हिना खान का फैशन सेंस कमाल का है.

दिवाली के मौके पर आप भी हिना खान के ट्रेंडी सूट को कॉपी करके कमाल की दिख सकती हैं.

हिना खान के इस लाल सूट में मैरिड लड़कियां सुंदर लगेंगी.

ये चोली कट वाला अनारकली सूट भी दिवाली के लिए बेस्ट है.

हैवी दुपट्टे के साथ इस सूट में आप दिवाली पार्टी में कातिलाना लगेंगी.

हिना खान इस सूट में कहर ढा रही हैं. आप भी कमाल की लगेंगी.

फ्रॉक सूट से आप अपने लुक को हैवी बना सकती हैं.

हिना खान का ये सूट भी काफी सुंदर है, जो दिवाली पूजा पर ट्राई कर सकते हैं.

सिंपल और एलिगेंट दिखने के लिए हिना खान के इस पर्पल सूट को ट्राई करें.

