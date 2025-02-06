एक्स बॉयफ्रेंड को होगी जलन, पार्टी में कॉपी करें मलाइका अरोड़ा का ये रेड साड़ी लुक

Pratibha Gaur | Feb 06, 2025

अगर आप किसी पार्टी में सिंपल और एलीगेंट दिखना चाहती हैं तो मलाइका अरोड़ा का यह रेड साड़ी लुक कॉपी कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस इस रेड साड़ी के डीप नेक प्लेन ब्लाउज बनवा सकती हैं.

इसके साथ अपने बालों को स्ट्रेट और खोलकर रखें.

इसके साथ हैवी नेकलेस और हाथ में हैवी कंगन भी पहन सकती हैं.

इस रेड साड़ी के साथ न्यूड मेकअप आप पर बहुत फबेगा.

मलाइका की तरह आपके इस लुक को देखकर आपका एक्स भी अफसोस करेगा.

इस तस्वीर में मलाइका अपने लुक्स से कहर ढा रही हैं.

