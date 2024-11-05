छठ पूजा में दिखना है सबसे सुंदर तो इन एक्ट्रेसेस की साड़ियों को करें कॉपी
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 05, 2024
आलिया भट्ट की ये लाल और पीले रंग की साड़ी छठ पूजा के लिए एकदम फिट है.
हैवी साड़ी की शौकीन हैं तो दीपिका पादुकोण की इस साड़ी से आइडिया ले सकती हैं.
काजोल की तरह आप भी बड़े छाप वाली साड़ी को पहन छठ पूजन में सुंदर दिख सकती हैं.
सनाया कपूर की इस ऑर्गेंजा पिंक साड़ी से न्यू डिजाइन्स को कॉपी कर सकती हैं.
कैटरीना कैफ की तरह छठ पूजा में मल्टीकलर की साड़ी पहनना चाहती हैं तो इस आइडिया को आज ही सेव कर लें.
छठ पूजन में जाह्नवी कपूर की तरह पीले रंग की साड़ी पहनेगी, तो देवी मां खूब प्रसन्न हो जाएंगी.
शोभिता धूलिपाला की ये सिंपल और क्लासी साड़ी को भी छठ में ट्राई कर सकती हैं.
घर में सबसे खूबसूरत दिखने के लिए करिश्मा कपूर की इस साड़ी को आज ही शॉपिंग लिस्ट में सेव कर लीजिए.
छठ पूजा के लिए नीता अंबानी की येमल्टी कलर साड़ी बेस्ट रहेगी.
पूजा में फुल देसी लुक अपनाना चाहती हैं तो जेनेलिया की इस साड़ी को आज ही कॉपी कर लें.
