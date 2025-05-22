उर्वशी रौतेला की इन लुक्स को करें कॉपी, पार्टी में लगेगी एकदम हुस्नपरी
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| May 22, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला बेहद खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस हैं. इन्होंने कई फिल्में की हैं.
एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटो शेयर करती हैं.
अगर आप किसी पार्टी फंक्शन में जा रहीं हैं तो एक्ट्रेस के लुक को कॉपी कर सकती हैं.
आप पार्टी में एक्ट्रेस की तरह ऑफ शोल्डर बॉडीकॉन ड्रेस पहन सकती हैं.
अगर आप एक्ट्रेस के इस लुक को कॉपी कर लेंगी तो महफिल में आपसे किसी की नजर नहीं हटेगी.
पार्टी के लिए एक्ट्रेस का ये पर्पल बॉडीकॉन ड्रेस भी परफेक्ट है.
आप पार्टी में एक्ट्रेस के इस लुक को भी कॉपी कर सकती हैं. इसमें आप बेहद बोल्ड लगेंगी.
