चहल के बाद होगा मनीष पांडे का तलाक? जानें कौन हैं आश्रिता शेट्टी, जो खूबसूरती में धनाश्री को देती हैं मात
Pratibha Gaur
| Jan 10, 2025
युजवेंद्र चहल के बाद अब क्रिकेटर मनीष पांडे भी अपनी बीवी आश्रिता शेट्टी संग तलाक के रूमर्स को लेकर सुर्खियों में हैं.
रिपोर्ट्स की मानें तो मनीष और आश्रिता के रिश्तों में खटास आ चुकी है और दोनों ने एक-दूसरे के फोटोज भी इंस्टा से हटा दिए हैं.
बता दें कि आश्रिता और मनीष ने एक-दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है.
वहीं इसी बीच एक्ट्रेस अपने लुक्स और खूबसूरती को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं.
इस तस्वीर में आश्रिता ब्लैक कलर की प्रिंटेड शॉर्ट ड्रेस में अपने टोन्ड लेग्स फ्लॉन्ट कर रही हैं.
इस फोटो में आश्रिता पोलका डोटिड ब्लू आउटफिट में गजब की लग रही हैं.
इस तस्वीर में आश्रिता व्हाइट शर्ट और जीन्स में कहर ढा रही हैं.
इस तस्वीर में आश्रिता शेट्टी सोफे पर बैठकर धांसू पोज दे रही हैं.
एथनिक लुक में भी आश्रिता खूबसूरत लगती हैं. फोटो में वह ब्लैक कुर्ते में नजर आ रही हैं.
