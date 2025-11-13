रकुल प्रीति सिंह ने दिखाया अब तक का सबसे हॉट अवतार, वेस्टर्न लुक देख फैंस हुए बेकाबू!
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 12, 2025
रकुल प्रीत सिंह इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' को लेकर चर्चा में हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इसी बीच एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है, जो अब तहलका मचा रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इन फोटोज में एक्ट्रेस वेस्टर्न आउटफिट में बेहद खूबसूरत और कॉन्फिडेंट पोज देती नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
तस्वीरें शेयर करते हुए रकुल ने कैप्शन में लिखा, 'मैं आप सबसे मिलने के लिए एक्साइटेड हूं.'
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस उनकी इन फोटोज पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं और जमकर कमेंट कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
किसी ने लिखा, 'बहुत अच्छी लग रही हो' तो किसी ने कहा, 'गॉर्जियस पिक्चर्स.'
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि, जल्दी ही रकुल फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' में अजय देवगन और आर माधवन के साथ नजर आएंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: तमन्ना भाटिया की तरह पहनें ट्रेडिशनल आउटफिट, लगेंगी सबसे ज्यादा हसीन
अगली वेब स्टोरी देखें.