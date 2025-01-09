Deepika Padukone की तरह पार्टी में आपने लुक को करें Complete, देखें Latest Design के झुमके
सूट में छोटे झुमके आपको बेहद क्यूट सा लुक देते हैं, जो बहुत देखने बहुत प्यारे लगते हैं.
इस समय स्टोन पर्ल वर्क झुमके ट्रेंड में हैं, जो लड़कियों की पहली पसंद हैं, ये आपके लुक को और एनहांस करेगा
अगर आप साड़ी पहन रहीं हैं, तो इस तरह के पर्ल वर्क झुमके आप कैरी कर सकतीं हैं, जो आपको बिलकुल अलग लुक देगा.
मोरपंख झुमके साड़ी सूट में खूब जचते हैं, जो आपको भीड़ में अलग पहचान दिला सकते हैं.
कुंदन वर्क झुमके लुक को एनहांस करता है, और ब्युटिफुल दिखाता, क्योंकि ये देखने में बेहद खूबसूरत लगते हैं.
ये देखने में हेवी लगते हैं, पर पहनने में काफी लाइटवेट होते हैं, जो साड़ी के साथ बहुत खूबसूरत लगते हैं.
ये झुमके हेवी साड़ी या लहंगा में परफेक्ट मैच करेंगे, आपको न्यू लुक देने के साथ बेहद ब्युटिफुल दिखाएगा.
हेवी ड्रेस कैरी करने पर लेयरिंग झुमके आपके पास बेस्ट ऑपशन बन सकते हैं, जो आपके लुक को कम्प्लीट करते हैं.
