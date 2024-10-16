सोने के हारों की दीवानी हैं ये हसीनाएं, धनतेरस पर इनसे ले गहनें खरीदने के आइडिया
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 16, 2024
एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपने बनारसी साड़ी लुक के साथ गोल्ड की ज्वेलरी कैरी करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को गोल्ड ज्वेलरी पहना बहुत पसंद हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हेमा मालिनी अक्सर सोने के गहनों से लदी नजर आती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
माधुरी दीक्षित साड़ियों के साथ एक से एक गोल्ड ज्वेलरी कैरी करती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
श्रद्धा कपूर के पास भी गोल्ड ज्वैलरी का एक से एक शानदार कलेक्शन है.
Source:
Bollywoodlife.com
सोनम कपूर को भी सोने के हार का काफी शौक है.
Source:
Bollywoodlife.com
बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम भी सोने के हारों की दीवानी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
विद्या बालन अक्सर अपने साड़ी लुक्स को गोल्ड ज्वैलरी के साथ टीम अप करती दिखाई देती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
श्रीदेवी भी कई बार सोने की तरह-तरह की ज्वैलरी में दिखाई देती थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: बिग बॉस 18 में अविनाश मिश्रा के इविक्शन में आया तगड़ा ट्विस्ट, झुकने को तैयार हुए मेकर्स
अगली वेब स्टोरी देखें.