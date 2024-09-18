दिल्ली सीएम आतिशी के कलेक्शन की 8 बेहतरीन साड़ियां
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 18, 2024
आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
इस बीच आतिशी मार्लेना का साड़ी लुक सभी का ध्यान खींच रहा है।
Source:
Bollywoodlife.com
आतिशी मार्लेना का साड़ी लुक बहुत ही यूनिक होता है।
Source:
Bollywoodlife.com
आतिशी की रेड साड़ी दिखने में बेहद सिंपल और सोबर है।
Source:
Bollywoodlife.com
आतिशी की साड़ी काफी कम्फर्टेबल लगती है।
Source:
Bollywoodlife.com
आतिशी का पर्पल साड़ी लुक बेहद एलिगेंट लग रहा है।
Source:
Bollywoodlife.com
लोगों ने आतिशी के इस साड़ी लुक की खूब तारीफ की है।
Source:
Bollywoodlife.com
आतिशी मार्लेना का साड़ी लुक सादगी से भरा है।
Source:
Bollywoodlife.com
आतिशी लाइट वेट साड़ी के साथ कंट्रास्ट ब्लाउज कैरी करती हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: नीता अंबानी की इस कमाल की ट्रिक से घटाए 18 किलो वजन
अगली वेब स्टोरी देखें.