दिल्ली सीएम आतिशी के कलेक्शन की 8 बेहतरीन साड़ियां

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 18, 2024

आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मार्लेना दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई हैं।

इस बीच आतिशी मार्लेना का साड़ी लुक सभी का ध्यान खींच रहा है।

आतिशी मार्लेना का साड़ी लुक बहुत ही यूनिक होता है।

आतिशी की रेड साड़ी दिखने में बेहद सिंपल और सोबर है।

आतिशी की साड़ी काफी कम्फर्टेबल लगती है।

आतिशी का पर्पल साड़ी लुक बेहद एलिगेंट लग रहा है।

लोगों ने आतिशी के इस साड़ी लुक की खूब तारीफ की है।

आतिशी मार्लेना का साड़ी लुक सादगी से भरा है।

आतिशी लाइट वेट साड़ी के साथ कंट्रास्ट ब्लाउज कैरी करती हैं।

