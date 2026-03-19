सलवार सूट में कमाल लगती हैं 'धुरंधर 2' एक्ट्रेस यामी गौतम
Shashikant Mishra
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Bollywoodlife.com
| Mar 19, 2026
एक्ट्रेस यामी गौतम अपने पति और डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर 2' में कैमियो कर रही हैं.
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यामी गौतम फिल्म 'धुरंधर 2' में कुछ समय के लिए नजर आईं लेकिन अपनी छाप छोड़ गईं.
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यामी गौतम सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी तस्वीरें शेयर करती हैं.
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यामी गौतम वेस्टर्न आउटफिट के साथ ही इंडियन ड्रेस में भी अपनी झलक दिखाती हैं.
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एक्ट्रेस अक्सर सलवार सूट में भी फोटोशूट करवाती हैं और तस्वीरें शेयर करती हैं.
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'धुरंधर 2' की एक्ट्रेस सलवार सूट में काफी ज्यादा खूबसूरत नजर आती हैं.
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यामी गौतम की तस्वीरें वायरल होते ही उनके फैंस प्यारे रिएक्शन देते हैं.
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