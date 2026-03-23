'धुरंधर' एक्ट्रेस आयशा खान ने रेड अनारकली सूट में ढाया कहर
Shashikant Mishra
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Bollywoodlife.com
| Mar 22, 2026
फिल्म 'धुरंधर' में नजर आने वाली एक्ट्रेस आयशा खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.
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आयशा खान ने अपनी कुछ नई तस्वीरें शेयर कर अपने तमाम चाहने वाले फैंस का ध्यान खींचा है.
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फिल्म 'धुरंधर' की एक्ट्रेस की लेटेस्ट फोटोज तेजी से वायरल हो रही हैं.
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आयशा खान ने हाल ही में रेड कलर के अनारकली सूट को पहनकर फोटोशूट करवाया है.
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आयशा खान ने लेटेस्ट फोटोशूट के दौरान एक से बढ़कर एक पोज दिए और कहर ढाया है.
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आयशा खान के खुले बाल और ऊपर से प्यारी स्माइल ने फैंस का दिल धड़का दिया है.
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एक्ट्रेस के फैंस उनकी नई तस्वीरों को पसंद करने के साथ ही प्यारे कमेंट भी कर रहे हैं.
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