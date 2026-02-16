ब्लू साड़ी में 'धुरंधर' एक्ट्रेस ने दिखाई दिलकश अदाएं, कातिलाना अंदाज देख थम गई सबकी धड़कनें!

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 16, 2026

'धुरंधर' के 'शरारत' गाने में अपने डांस से तहलका मचाने वाली आयशा खान फिर से चर्चा में हैं.

आयशा खान ने अब अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से सोशल मीडिया पर आग लगा दी है.

एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर ब्लू साड़ी में कुछ फोटोज शेयर की है, जिसमें उनका सादगी के साथ दिलकश अंदाज भी देखने को मिल रहा है.

आयशा ने अलग-अलग पोज देते हुए जो पिक्चर्स शेयर की हैं, वो फैंस को खूब पसंद आ रही हैं.

इन तस्वीरों के साथ एक्ट्रेस ने लिखा, 'फिर क्या हुआ ये ना पूछो….'

आयशा की फोटोज पर यूजर्स लाइक्स और कमेंट्स की बौछार लगा रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा, 'ब्यूटी विद ब्रेन की असल परिभाषा.' तो किसी ने कहा 'गॉर्जियस' ऐसे में तमाम कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं.

बता दें कि, आयशा ने बॉलीवुड में 'जाट' फिल्म से डेब्यू किया था और आखिरी बार 'किस किसको प्यार करूं 2' में नजर आई थी.

