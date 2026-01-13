'धुरंधर' एक्ट्रेस सारा अर्जुन का प्यारा अंदाज धड़काता है फैंस का दिल
Shashikant Mishra
| Jan 13, 2026
एक्ट्रेस सारा अर्जुन की फिल्म 'धुरंधर' ने सिनेमाघरों में धमाल मचा दिया.
सारा अर्जुन ने इस फिल्म से बॉलीवुड डेब्यू किया है और लोगों का ध्यान खींचा है.
सारा अर्जुन इस फिल्म के बाद सोशल मीडिया और मीडिया में चर्चा में बनी हुई हैं.
वह सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं हैं लेकिन अपने कुछ फोटोज शेयर किए हैं.
20 साल की एक्ट्रेस का खूबसूरत अंदाज उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
सारा अर्जुन ट्रेडिशनल ड्रेस से लेकर वेस्टर्न आउटफिट में काफी प्यारी लगती हैं.
एक्ट्रेस का प्यारा अंदाज उनके तमाम चाहने वाले फैंस का दिल धड़का जाता है.
