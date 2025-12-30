'धुरंधर' एक्ट्रेस ने लगाया ग्लैमर का तड़का! खूबसूरती पर दिल हार बैठेंगे आप
Sadhna Mishra
ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' में सारा अर्जुन ने रणवीर सिंह संग केमिस्ट्री से धमाल मचा दिया है.
फिल्म में दोनों के रोमांस को काफी पसंद किया गया है. फिल्म की सफलता के बीच एक्ट्रेस ने अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है.
इन फोटोज में सारा ब्राउन लहंगे में नजर आ रही हैं, जो उनके 'धुरंधर' लुक से मैच कर रहा है.
तस्वीरों में एक्ट्रेस की मासूमियत और नजाकत फैंस के दिलों को घायल कर रही है.
सारा अर्जुन ने अपनी इन खूबसूरती तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में सिर्फ ब्राउन रंग का हार्ट इमोजी बनाया है.
सारा की ये फोटोज फैंस को काफी पसंद आ रही हैं और वो कमेंट में एक्ट्रेस की तारीफ करते नहीं थक रहे.
बॉलीवुड के इतिहास में सारा वो पहली एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने महज 20 साल की उम्र में 1100 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने वाली फिल्म में लीड रोल निभाया है.
