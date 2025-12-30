'धुरंधर' एक्ट्रेस ने लगाया ग्लैमर का तड़का! खूबसूरती पर दिल हार बैठेंगे आप

बॉलीवुड के इतिहास में सारा वो पहली एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने महज 20 साल की उम्र में 1100 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने वाली फिल्म में लीड रोल निभाया है. Source: Bollywoodlife.com