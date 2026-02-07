सारा अर्जुन को साड़ी में देख दीवाने हुए फैंस, बोले- 'कोई इतना...'

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 07, 2026

बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर' में नजर आईं एक्ट्रेस सारा अर्जुन ने अपने डेब्यू से लोगों का दिल जीत लिया.

सारा अर्जुन फिल्म 'धुरंधर' के रिलीज के बाद से सोशल मीडिया पर लगातार अपनी तस्वीरें शेयर कर रही हैं.

सारा अर्जुन ने अब साड़ी पहनकर फोटोशूट करवाया है और ग्लैमरस फोटोज फैंस को दिखाई हैं.

सारा अर्जुन ने खास तरह की साड़ी पहनी हुई थी, जो उन पर काफी जच रही थी.

एक्ट्रेस सारा अर्जुन की साड़ी के साथ ही खुले बालों ने उनकी खूबसूरती चांर चांद लगा दिए.

एक्ट्रेस की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होते ही फैंस ने प्यारे कमेंट की बौछार कर दी.

एक यूजर ने लिखा है, 'कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है.' एक यूजर ने लिखा है, 'माई क्वीन'

