'धुरंधर' के रहमान डकैत की वाइफ साड़ी में ढाती हैं कहर, फैंस करते हैं तारीफ
Shashikant Mishra
| Mar 01, 2026
फिल्म 'धुरंधर' में एक्ट्रेस सौम्या टंडन ने काम किया है. उन्होंने रहमान डकैत की पत्नी का रोल किया था.
सौम्या टंडन को फिल्म में भले ही ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला लेकिन उन्होंने लोगों का ध्यान खींचा हैं.
एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अलग-अलग आउटफिट में दिलकश अदाएं दिखाती हैं.
एक्ट्रेस सौम्या टंडन की अच्छी फैन फॉलोइंग है. उनकी तस्वीरें आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है.
सौम्या टंडन वेस्टर्न आउटफिट के साथ ही इंडियन ड्रेस में फोटोशूट करवाती हैं और झलक दिखाती हैं.
सौम्या टंडन कई बार साड़ी पहनकर अपने ग्लैमरस अंदाज को दिखाने का मौका नहीं छोड़ती हैं.
एक्ट्रेस की साड़ी वाली तस्वीरों को फैंस पसंद करते हैं और कमेंट सेक्शन में जमकर तारीफ करते हैं.
