'धुरंधर' के डायरेक्टर की पत्नी साड़ी में लगती हैं कमाल
Shashikant Mishra
| Dec 29, 2025
एक्ट्रेस यामी गौतम सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
यामी गौतम अलग-अलग आउटफिट में फोटोशूट करवाकर झलक दिखाती हैं.
यामी गौतम की एक से बढ़कर एक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं.
यामी गौतम हर ड्रेस में अच्छी लगती हैं लेकिन साड़ी में वह कमाल लगती हैं.
एक्ट्रेस साड़ी पहनकर अपनी तस्वीरें शेयर करती हैं और फैंस उन पर प्यार लुटाते हैं.
यामी गौतम ने साल 2021 में डायरेक्टर आदित्य धर के साथ शादी की थी.
यामी गौतम और आदित्य धर साल 2024 में एक बेटे के माता-पिता बने थे.
