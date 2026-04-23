डायना पेंटी ने मां की 37 साल पुरानी ड्रेस में ढाया कहर, क्या आपने देखा?
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 22, 2026
बॉलीवुड एक्ट्रेस डायना पेंटी पर्दे पर भले ही एक्टिव न हो लेकिन सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ जुड़ी रहती हैं.
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इस बीच एक्ट्रेस ने अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की है, जिसमें उन्होंने अपने मां की ड्रेस को पहना है.
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इस ड्रेस की खास बात ये है कि, ये 37 साल पुरानी है. एक्ट्रेस की मां ने इसे साल 1989 में पहना था.
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डायना ने इस ड्रेस में अपनी फोटोज शेयर करते हुए खास कैप्शन लिखा है.
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उन्होंने लिखा, 'मेरी मां ने ये पोल्का-डॉट ड्रेल बोलरो 1989 में पहनी थी.'
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एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'मैंने अपनी मां की ड्रेस को 2026 में पहना है.'
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और आखिर में कहा कि, 'इससे पता चलता है कि, अच्छी चीजें लंबे समय तक चलती हैं और इससे मुझे शॉपिंग के लिए इंस्पेरेशन मिलती है.'
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आपको बता दें कि, डायना पेंटी को आखिरी बार 2025 में रिलीज हुई फिल्म 'छावा' में देखा गया था.
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