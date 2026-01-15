तलविंदर संग डेटिंग की खबरों के बीच हद से ज्यादा बोल्ड हुईं दिशा पटानी, यूजर्स ने कह दी ये बात
Sadhna Mishra
| Jan 15, 2026
बॉलीवुड की 'बिकिनी बेब' और फिटनेस आइकन कही जाने वाली दिशा पटानी इन दिनों डेटिंग की खबरों को लेकर चर्चा में हैं.
पिछले कुछ समय से दिशा का नाम पंजाबी सिंगर तलविंदर के साथ जोड़ा जा रहा है.
वहीं तलविंदर संग डेटिंग की ठंडी खबरों के एक्ट्रेस ने बोल्ड तस्वीरों से सोशल मीडिया को गर्म कर दिया है.
दिशा ने अपनी कुछ फोटोज शेयर की है, जिसमें उन्हें एक बोल्ड रेड गाउन में देखा जा सकता है, जो सिर्फ डोरियों पर टिका हुआ है.
जैसे ही एक्ट्रेस ने इन पिक्चर्स को शेयर किया यूजर्स ने तलविंदर को लेकर कमेंट करने लगे.
एक यूजर ने दुखा होते हुए लिखा, 'अब तो आप तलविंदर की हो गई हो.'
दूसरे ने लिखा, 'तलविंदर ने लाइक किया है पोस्ट कंफर्म हो गया अब तो'
एक्ट्रेस की वायरल हो रही इस पोस्ट पर यूजर्स के ऐसे ही तमाम कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं.
हालांकि, एक्ट्रेस की तरफ से इसपर कोई बयान समाने नहीं आया है.
