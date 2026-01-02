दिशा पाटनी साड़ी में ढाती हैं कहर, फैंस का धड़कता है दिल
Shashikant Mishra
| Jan 02, 2026
दिशा पाटनी सोशल मीडिया पर अपनी ग्लैमरस फोटोज शेयर करती रहती हैं.
एक्ट्रेस ना सिर्फ वेस्टर्न आउटफिट में बल्कि इंडियन ड्रेस में कहर ढाती हैं.
दिशा पाटनी कई बार साड़ी पहनकर एक से बढ़कर एक फोटोशूट करवाती हैं.
दिशा पाटनी का साड़ी में हद से ज्यादा ग्लैमरस अंदाज देखने को मिलता है.
एक्ट्रेस दिशा पाटनी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होती हैं.
दिशा पाटनी की अदाओं पर उनके तमाम चाहने वाले फैंस फिदा हो जाते हैं.
एक्ट्रेस के फैंस ना सिर्फ तस्वीरों को पसंद करते हैं बल्कि कमेंट भी करते हैं.
