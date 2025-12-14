दिशा पाटनी ने वन पीस ड्रेस में ढाया कहर, Ex- बॉयफ्रेंड की बहन ने किया ये कमेंट
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 13, 2025
'बागी' एक्ट्रेस दिशा पाटनी इन दिनों फिल्मों ने अपनी ग्लैमर अवतार से तहलका मचा रही हैं.
वह अक्सर अपनी बोल्ड और हॉट तस्वीरों से इंटरनेट का पारा हाई करती रहती हैं.
इसी बीच दिशा ने वन पीस में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है.
फोटोज में एक्ट्रेस को अलग-अलग पोज में देखा जा सकता है, जिसमें उनकी अदाएं फैंस का करार छीन रही हैं.
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'मेरी सबसे प्यारी तस्वीर'
दिशा की इन तस्वीरों पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं.
वहीं एक्ट्रेस की तस्वीर पर उनके एक्स बॉयफ्रेंड टाइगर श्रॉफ की बहन ने कमेंट करते हुए फायर इमोजी शेयर किया है.
दिशा की फोटो पर मौनी रॉय ने भी कमेंट करने हुए लिखा, 'मेरी सबसे सुंदर पाई'
