एक्ट्रेस की ब्यूटी-फिटनेस पर फिदा हुए फैंस, समंदर के बीच में दिए पोज

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jul 12, 2026

पॉपुलर एक्ट्रेस दिव्या खोसला सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं.

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दिव्या खोसला अक्सर अपने ग्लैमरस फोटोज फैंस को दिखाती रहती हैं.

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एक्ट्रेस ने अब समंदर में बीच में याट पर बैठकर कई खूबसूरत पोज दिए हैं.

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उन्होंने जिम वियर पहनी हुई और अपना टोन्ड फिगर फ्लॉन्ट किया है.

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एक्ट्रेस दिव्या खोसला की नई तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

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दिव्या खोसला की फिटनेस और ब्यूटी पर उनके फैंस फिदा हो रहे हैं.

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फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

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