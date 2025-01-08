सर्दी में भी लगाना है हॉटनेस का तड़का? तो मकर संक्रांति पर ट्राई करें दिव्यांका त्रिपाठी जैसी साड़ी
Sadhna Mishra
| Jan 08, 2025
वेस्टर्न हो या फिर ट्रेडिशनल ड्रेस हर तरह के आउटफिट में दिव्यांका त्रिपाठी कमाल की लगती हैं.
मकर संक्रांति के मौके पर सबसे अलग दिखने के लिए दिव्यांका के ये साड़ी स्टाइल ड्राइ कर सकती हैं.
सर्दी के मौसम में दिव्यांका के इस वेलवेट साड़ी डिजाइन से बेहतर शायद ही कुछ हो सकता है.
अगर आप गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, इस तरह की येलो साड़ी पहन सकती हैं.
इस मौके पर आप रफल साड़ी भी पहन सकती हैं, क्योंकि इसका ट्रेंड अभी गया नहीं है.
डार्क और लाइट ग्रीन कलर की स्ट्रैप्स साड़ी भी ट्राई कर सकती हैं, इसमें एलिगेंट लुक आता है.
सिंपल-प्लेन बॉर्डर वाली साड़ी में आप बेहद हॉट लग सकती हैं.
मल्टी-प्रिंटेट साड़ी भी आप ट्राई कर सकती हैं, इसे आप स्टाइलिश लुक में कैरी कर सकती हैं.
