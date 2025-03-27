नवरात्रि में पहनें दिव्यांका त्रिपाठी के ये स्टाइलिश सूट और साड़ियां, एथनिक ड्रेसेस में लगेंगी बेहद खूबसूरत

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Mar 27, 2025

नवरात्रि बस शुरू ही होने वाला है ऐसे में आप मंदिर जाने के लिए या पूजा-पाठ करने के लिए खूबसूरत ड्रेस की तलाश कर रहीं हैं?

Source: Bollywoodlife.com

आप नवरात्रि में टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी की इन रेड कलर के एथनिक ड्रेसेस को ट्राई कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

मंदिर जाने के लिए आप दिव्यांका की तरह कटआउट साड़ी भी पहन सकती हैं. यह देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगा.

Source: Bollywoodlife.com

अनारकली सूट नई दुल्हनों के लिए स्पेशल हो सकता है. इसका लुक भी बहुत कमाल का नजर आएगा.

Source: Bollywoodlife.com

नवरात्रि के लिए एक्ट्रेस की तरह हैवी सलवार-सूट भी बेस्ट ऑप्शन है. इसका लुक भी शानदार लगेगा.

Source: Bollywoodlife.com

प्लाजो सूट इस समय बहुत ट्रेंड में चल रहा है. आप नवरात्रि से इसे भी ट्राई कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

शरारा सूट भी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. आप पूजा करने के लिए इसे भी ट्राई कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Malayalam Crime Thriller: दिमाग झल्ला देने वाली 7 कमाल की सस्पेंस फिल्में, OTT पर हिंदी में हैं मौजूद

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.