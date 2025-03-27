नवरात्रि में पहनें दिव्यांका त्रिपाठी के ये स्टाइलिश सूट और साड़ियां, एथनिक ड्रेसेस में लगेंगी बेहद खूबसूरत

नवरात्रि में पहनें दिव्यांका त्रिपाठी के ये स्टाइलिश सूट और साड़ियां, एथनिक ड्रेसेस में लगेंगी बेहद खूबसूरत
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 27, 2025
नवरात्रि बस शुरू ही होने वाला है ऐसे में आप मंदिर जाने के लिए या पूजा-पाठ करने के लिए खूबसूरत ड्रेस की तलाश कर रहीं हैं?
आप नवरात्रि में टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी की इन रेड कलर के एथनिक ड्रेसेस को ट्राई कर सकती हैं.
मंदिर जाने के लिए आप दिव्यांका की तरह कटआउट साड़ी भी पहन सकती हैं. यह देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगेगा.
अनारकली सूट नई दुल्हनों के लिए स्पेशल हो सकता है. इसका लुक भी बहुत कमाल का नजर आएगा.
नवरात्रि के लिए एक्ट्रेस की तरह हैवी सलवार-सूट भी बेस्ट ऑप्शन है. इसका लुक भी शानदार लगेगा.
प्लाजो सूट इस समय बहुत ट्रेंड में चल रहा है. आप नवरात्रि से इसे भी ट्राई कर सकती हैं.
शरारा सूट भी लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. आप पूजा करने के लिए इसे भी ट्राई कर सकती हैं.
