Diwali की साड़ी के लिए बनवाएं इन डिजाइन के ब्लाउज, मुड़-मुड़कर देखेंगे लोग

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 25, 2024

दिवाली पर अनन्या पांडे की तरह फुल स्लीव ब्लाउज सिलवा सकती हैं.

रश्मिका मंदन्ना की बैक ब्लाउज डिजाइन से आप आइडिया लें सकती हैं.

कटरीना कैफ का विंग स्लीव ब्लाउज आप डिज़ाइनर साड़ी के साथ पेअरअप कर सकती हैं.

करीना कपूर का हॉल्टर नेक ब्लाउज डिजाइन दिवाली के लिए परफेक्ट रहेगा.

रकुल प्रीत सिंह की इस ब्लाउज डिजाइन को आप लहंगा के साथ ट्राई कर सकती हैं.

जाह्नवी कपूर का बैक डिजाइन लुक आपके ब्लाउज में चार चांद लगा सकता है.

हाफ स्लीव ब्लाउज में काजोल बहुत प्यारी लग रही हैं.

विद्या बालन का स्लीवलेस ब्लाउज डिजाइन दिवाली के लिए बेस्ट रहेगा.

