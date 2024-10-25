Diwali की साड़ी के लिए बनवाएं इन डिजाइन के ब्लाउज, मुड़-मुड़कर देखेंगे लोग
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 25, 2024
दिवाली पर अनन्या पांडे की तरह फुल स्लीव ब्लाउज सिलवा सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
रश्मिका मंदन्ना की बैक ब्लाउज डिजाइन से आप आइडिया लें सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कटरीना कैफ का विंग स्लीव ब्लाउज आप डिज़ाइनर साड़ी के साथ पेअरअप कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
करीना कपूर का हॉल्टर नेक ब्लाउज डिजाइन दिवाली के लिए परफेक्ट रहेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
रकुल प्रीत सिंह की इस ब्लाउज डिजाइन को आप लहंगा के साथ ट्राई कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
जाह्नवी कपूर का बैक डिजाइन लुक आपके ब्लाउज में चार चांद लगा सकता है.
Source:
Bollywoodlife.com
हाफ स्लीव ब्लाउज में काजोल बहुत प्यारी लग रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
विद्या बालन का स्लीवलेस ब्लाउज डिजाइन दिवाली के लिए बेस्ट रहेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'एक्शन बोलें और मैं मर जाऊं ..', आखिर क्यों कही शाहरुख खान ने ये बात?
अगली वेब स्टोरी देखें.