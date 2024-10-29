दिवाली पर रूपाली गांगुली से भी ज्यादा लगेंगी सुंदर, बस कॉपी कर लें ये 10 ड्रेसेस
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 29, 2024
इस दिवाली आप लोग अनुपमा यानी रूपाली गांगुली की तरह अपने लुक को संवार सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
दिवाली पर सिंपल लुक के लिए इस तरह की प्लेन साड़ी बेस्ट है.
Source:
Bollywoodlife.com
हैवी बॉर्डर और ब्लाउज वाली साड़ी को भी आप ट्राई कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मैरिल लड़कियों के लिए लाल साड़ी हर त्योहार के लिए शुभ होती है.
Source:
Bollywoodlife.com
ये ग्रीन साड़ी दिवाली पार्टी के लिए बेस्ट है.
Source:
Bollywoodlife.com
रूपाली गांगुली की ब्लू साड़ी को कॉपी करके आप दिवाली पर सबसे सुंदर लग सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
राजस्थानी टच के साथ आप दिवाली को खास बना सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बंधेज साड़ी भी आपको काफी यूनिक लुक देगी.
Source:
Bollywoodlife.com
रूपाली गांगुली की तरह आप ऐसी साड़ी भी ट्राई कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: बॉलीवुड के इन सेलेब्स पर लगा है चीटर होने का आरोप, कई बड़े स्टार्स इस लिस्ट में शामिल
अगली वेब स्टोरी देखें.