दिवाली पर रूपाली गांगुली से भी ज्यादा लगेंगी सुंदर, बस कॉपी कर लें ये 10 ड्रेसेस

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Oct 29, 2024

इस दिवाली आप लोग अनुपमा यानी रूपाली गांगुली की तरह अपने लुक को संवार सकती हैं.

दिवाली पर सिंपल लुक के लिए इस तरह की प्लेन साड़ी बेस्ट है.

हैवी बॉर्डर और ब्लाउज वाली साड़ी को भी आप ट्राई कर सकती हैं.

मैरिल लड़कियों के लिए लाल साड़ी हर त्योहार के लिए शुभ होती है.

ये ग्रीन साड़ी दिवाली पार्टी के लिए बेस्ट है.

रूपाली गांगुली की ब्लू साड़ी को कॉपी करके आप दिवाली पर सबसे सुंदर लग सकती हैं.

राजस्थानी टच के साथ आप दिवाली को खास बना सकती हैं.

बंधेज साड़ी भी आपको काफी यूनिक लुक देगी.

रूपाली गांगुली की तरह आप ऐसी साड़ी भी ट्राई कर सकती हैं.

