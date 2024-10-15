दिवाली में पार्टनर को करना है इंप्रेस, तो कॉपी करें ये आउटफिट
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 15, 2024
इन सुंदर आउटफिट्स को कॉपी कर इस दिवाली आप भी अपने पार्टनर को इंप्रेस कर सकती हैं.
श्रद्धा कपूर का ये लुक दिवाली नाइट की पार्टी में कॉपी कर सकती हैं.
दिवाली पर स्टाइलिश साड़ी पहनना चाहती हैं तो शहनाज गिल की इस साड़ी से आइडियाज ले सकती हैं.
कृति सेनॉन के इस हैवी लहंगे को स्टाइल कर पार्टनर की फैमली को इंप्रेस कर सकती हैं.
स्टाइलिश बट इंडियन लुक के लिए दीपिका पादुकोण की इस साड़ी से आइडिया ले सकती हैं
आलिया भट्ट के इस लुक से दिवाली नाइट पार्टी में आप भी महारानी वाइब कैरी कर सकती हैं.
फेस्टिव सीजन में कृति सेनन की इस लाइट वेट साड़ी को स्टाइल कर कूल लग सकती हैं.
सिमरी ब्लैक साड़ी को गोल्डन ब्लाउज के साथ पहनकर शहनाज गिल की तरह आप भी अपने पार्टनर को इंप्रेस कर सकती हैं.
इंडो-वेस्टर्न लुक को कैरी करने के लिए श्रद्धा कपूर का ये स्टाइल खूब बढ़िया लगेगा.
फक्शन में सोनम बाजवा के इस सूट आइडियाज को कॅापी कर सुदंर दिख सकती हैं.
दिवाली के साथ-साथ शादी सीजन में भी सोनम बाजवा का ये आउटफिट खूब अच्छा लगेगा.
