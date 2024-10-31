दिवाली पर अपनी ड्रेस के साथ बनाएं इन हसीनाओं जैसा हेयरस्टाइल, दिखेंगी WOW
Ankita Kumari
| Oct 31, 2024
आज यानि 31 नवंबर, 2024 को दिवाली का त्यौहार मनाया जाएगा.
दिवाली के मौके पर महिलाऐं सज-धझ कर निकलने वाली हैं.
अगर आप दिवाली पर अपनी ड्रेस के साथ खूबसूरत हेयरस्टाइल बनाना चाहती हैं तो इन डिजाइनर्स से आइडिया ले सकती हैं.
हिना खान की हाफ हेयर ब्रेड को आप अपने आउटफिट के साथ बना सकती हैं.
साड़ी के साथ रश्मिका मंदाना का लो बन हेयरस्टाइल दिवाली पार्टी के लिए परफेक्ट है.
आप दिवाली पर अपने ड्रेस के साथ सोनम कपूर की तरह परांदा भी लगा सकती हैं.
दीपिका पादुकोण की हाई बन हेयरस्टाइल को अपने ड्रेस के साथ स्टाइल कर सकती हैं.
सूट के साथ ऐश्वर्या राय का स्ट्रेट हेयर लुक दिवाली के लिए बेस्ट रहेगा.
